Страшный пожар в частном секторе Омска тушили 95 человек и 19 машин

10 Апр 2020 2020-04-10T06:56:03+03:00

Огонь распространился на площади в 600 кв. метров [фото, видео]

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Серьезный вызов пришлось принять сегодня ночью омским пожарным. ЧП случилось в частном секторе города на Левобережье.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Сообщение о пожаре на улице 2-й Островской поступило 10 апреля в 01.06, – рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова. – На момент прибытия первого пожарного подразделения горели два частных дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Создалась угроза перехода огня на соседние жилые дома.

По счастью, этого удалось избежать. Также происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сообщается, что в тушении приняли участие 95 сотрудников МЧС, 19 пожарных машин и пять звеньев газодымозащитной службы.

По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с электрооборудованием.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/772216" frameborder="0"></iframe> Пожар на 2-й Островской.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU