Страшный пожар в частном секторе Омска тушили 95 человек и 19 машин
Серьезный вызов пришлось принять сегодня ночью омским пожарным. ЧП случилось в частном секторе города на Левобережье.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
– Сообщение о пожаре на улице 2-й Островской поступило 10 апреля в 01.06, – рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова. – На момент прибытия первого пожарного подразделения горели два частных дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Создалась угроза перехода огня на соседние жилые дома.
По счастью, этого удалось избежать. Также происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Сообщается, что в тушении приняли участие 95 сотрудников МЧС, 19 пожарных машин и пять звеньев газодымозащитной службы.
По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с электрооборудованием.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Пожар на 2-й Островской.Видео: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU