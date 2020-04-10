2020-04-10T06:46:49+03:00
Общество

В минздраве объяснили, почему число больных коронавирусом в Омске снизилось до 12 человек

Это подтвердили в оперштабе
Станислав МУХИН
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Троих человек выписали.Троих человек выписали.
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Появились свежие данные о числе больных коронавирусом в Омской области. Новых случаев не зарегистрировано. Более того, с 15 человек число пациентов с Covid-19 уменьшилось до 12. Об этом сообщает оперативный штаб при минздраве.

- В Омской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 человек получают лечение, имея подтвержденный диагноз Covid-19, трое накануне покинули больничные стены — они здоровы. Под домашним наблюдением медиков находятся 2098 человек, сняты с учета — 9684. В обсервации пребывают 14 омичей, - сообщили в оперштабе.

Выписанные - это самые первые заболевшие в Омске. Семья отдыхала в Эмиратах, где и заразилась коронавирусом. Болезнь у них протекала легко. Сегодня омским правительством может быть принято решение о снятии режима самоизоляции с 13 апреля. Сейчас власти обсуждают свое решение с санитарными врачами и минздравом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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