Обновлен список омских организаций, которые доставляют продукты на дом

9 Апр 2020 2020-04-09T08:44:58+03:00

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В облправительстве опубликовали обновленный перечень организаций по доставке товаров первой необходимости на дом. В него вошли 26 предприятий и сервисов. Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса омичам рекомендуют заказывать доставку продуктов, а не ходить по магазинам самим. Вот, где это можно сделать.

1. Служба доставки «Победа!»: 320-370, 660-333, shop.pobeda-market.ru/help.

2. Супермаркет «Океан»: 32-54-00, 37-20-40, ocean-omsk.ru/index.php/ocean/delivery.

3. Супермаркет «Сытная площадь»: 20-01-01, 20-00-25, 8-983-623-25-07, super.tc-omsk.ru/delivery.

4. Сбермаркет (магазины «Лента», «Metro Cash&Carry»: 8-800-222-11.00, sbermarket.ru.

5. Единый Сервис Заказов: 8-958-761-79-29, astahan.kupimzavas.ru.

6. «Яндекс. Еда»: 8-800-600-12-10, eda.yandex/omsk.

7. Торговая компания «Воронцова»: 790-290, foodomsk.ru.

8. Delivery Club: 8-800-333-61-50, delivery-club.ru/omsk.

9. Гипермаркет «Триумф»: 27-34-44, 38-20-62, 8-903-927-34-44, 8-903-927-20-62.

10. Гипермаркет «Ашан»: 8-913-643-52-35, 8-913-975-04-22.

11. ООО «Шаурмастер»: 8-923-699-97-79, shaurmaster.ru.

12. «Клик55» (сеть магазинов электроники): 909-305, click55.ru, клик55.рф, life-tm.ru.

13. «Икра55»: 500-560, 8-950-950-05-60 (WhatsApp), ikra55.ru, vk.com/ikra_krasnaya552019, instagram.com/ikra_krasnaya55.

14. Семейный ресторан «Где же Кролик»: 8-903-927-46-28, 38-46-28.

14. Буфет-доставка «Брют&Бир»: 8-913-628-27-06, 28-27-06, vk.com/brutandbeer.

15. ООО «Ресто»: 38-46-28.

16. ИП Загуменская С.В.: 49-04-44.

17. ИП Тепляков М.В.: 68-82-22, 8-903-982-92-18.

18. ИП Лыков В.В. (хлебобулочные изделия): 38-85-08, 8-903-927-85-08, tort55.ru.

19. ИП Шабалина О.А. (хлебобулочные изделия): 8-913-144-91-39, 8-908-808-15-39.

20. ИП Парахин А.И. (хлебобулочные изделия, полуфабрикаты): 37-80-63, 8-999-458-96-98 (WhatsApp).

21. Хлеб-соль.com: @Syrovarnya_omsk.

22. ООО «Деканат» (ресторан «Премьера»): 50-53-85, resto-dom.ru.

23. ИП Гусак А.Ю. (сеть кафе быстрого питания Vertel): 95-10-97, vk.com/market-148000421.

24. Кафе «Хуторок»: 8-950-424-34-23, 8-950-424-15-90, niso55-fruit.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU