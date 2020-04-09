2020-04-09T08:00:25+03:00
Происшествия

Омичи подожгли сухую траву: загорелась территория площадью 19 футбольных полей

70% пожаров за прошлые сутки случилась по этой причине
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

Сотрудники Омского МЧС настоятельно просят дачников не жечь убранный мусор и сухую траву. В довершение всех бед после вчерашнего урагана, регион охватил еще и масштабные пожары. 70% из них случилось как раз из-за указанной выше причины. За минувшие сутки (с 8 часов 8 апреля до 8 часов 9 апреля) сотрудники регионального МЧС выезжали для ликвидации возгораний 51 раз.

– Больше всего поражает площадь «травяных» пожаров, – говорит замначальника областного ГУ МЧС Максим Новиков. – Она составила около 18,5 га. Если привести сравнение, то это 19 стандартных футбольных полей. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборорцев удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. А ведь во вчерашние сутки были крайне неблагоприятные погодные условия – сильнейшие ветер буквально молниеносно раздувал пламя, и оно разгоралось на еще большие площади.

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безразличны, попробуйте ликвидировать его подручными средствами, а также вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родные не теряют надежду найти юную омичку Дашу Некрасову, пропавшую 12 лет назад
Найди свой замок
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
TEMNIKOVA даст живой концерт на PREMIER
Смертельное ДТП на трассе в Омске: легковушка залетела под КамАЗ
На трассе Тюмень–Омск легковушка залетела под фуру: погибла пожилая пара
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
Продлены сроки конкурса на лучшую домашнюю тренировку
Обновлен список омских организаций, которые доставляют продукты на дом
Омичи подожгли сухую траву: загорелась территория площадью 19 футбольных полей
Омские ТЭЦ и тепловые сети прошли ураган без отключений потребителей
«Откроем все предприятия - получим в Омске скачок коронавируса»: Бурков ищет баланс между интересами жителей и бизнеса
В омском минобре рассказали, когда примут решение о работе школ и садиков с 13 апреля
Подполковника омского СКР Оляницкого, обвиняемого в получении взятки, выпустили из СИЗО
Оперштаб озвучил свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омске
Медики встретили еще три самолета, прибывших утром в Омск
На спасение терпящего бедствие из-за паводка села в Омской области выделили 2,7 млн
Омские предприниматели передали для медиков 3,2 млн
Из-за угрозы распространения коронавируса Омский горсовет переходит на работу по видео-конференц-связи
Как узнать, где в Омске продают медицинские маски
В Омске обнаружили подпольную микрофинансовую организацию
«Шторм» поговорил с бойцом Емельяненко, назвавшим омича «бздилой картонной»
«Ты мужчина только по паспорту!» – таксистка с Урала накинулась на столичного танцора в шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
«Я добровольную выдачу делаю»: В Омской области задержали семью торговцев героином
Несмотря на ураган и самоизоляцию омский регоператор продолжает вывоз отходов без перебоев
Стало известно, как заразился коронавирусом пятнадцатый омич