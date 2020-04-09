Омичи подожгли сухую траву: загорелась территория площадью 19 футбольных полей

9 Апр 2020 2020-04-09T08:00:25+03:00

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Сотрудники Омского МЧС настоятельно просят дачников не жечь убранный мусор и сухую траву. В довершение всех бед после вчерашнего урагана, регион охватил еще и масштабные пожары. 70% из них случилось как раз из-за указанной выше причины. За минувшие сутки (с 8 часов 8 апреля до 8 часов 9 апреля) сотрудники регионального МЧС выезжали для ликвидации возгораний 51 раз.

– Больше всего поражает площадь «травяных» пожаров, – говорит замначальника областного ГУ МЧС Максим Новиков. – Она составила около 18,5 га. Если привести сравнение, то это 19 стандартных футбольных полей. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборорцев удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. А ведь во вчерашние сутки были крайне неблагоприятные погодные условия – сильнейшие ветер буквально молниеносно раздувал пламя, и оно разгоралось на еще большие площади.

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безразличны, попробуйте ликвидировать его подручными средствами, а также вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU