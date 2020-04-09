«Откроем все предприятия - получим в Омске скачок коронавируса»: Бурков ищет баланс между интересами жителей и бизнеса

9 Апр 2020 2020-04-09T07:19:24+03:00

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После выступления президента, в котором все услышали четкий посыл пересмотреть целесообразность закрытия всех организаций в регионах на период самоизоляции, высказался и омский губернатор. По словам Александра Буркова, власть сейчас стоит перед непростым выбором.

- Регионы должны принимать соответствующие решения с учётом специфики ситуации на своей территории. Нам важно у нас, в Омской области, учесть рекомендации врачей по определению режима изоляции и не забывать при этом ещё и об интересах бизнеса, налогоплательщиках, от которых зависит функционирование всей бюджетной сферы, - отметил губернатор. - С одной стороны, для сдерживания распространения коронавируса можно ввести жёсткие меры по отношению к бизнесу, ограничив работу предприятий и организаций. Соответственно, будем терять в налогах. С другой стороны, откроем все – получим скачок заболеваемости опасной инфекции. Найти этот баланс будет непросто.

Ранее омский союз предпринимателей обратился к Александру Буркову с экстренным письмом. В нем бизнесмены просили губернатора не ограничивать работы предприятий города на долгий срок. По их мнению, это приведет к банкротству компаний и безработицей омичей. Глава региона пообещал принять решение в пятницу о том, продлевать или нет режим самоизоляции в Омской области. Добавим, что сейчас в Омской области зафиксировано 15 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU