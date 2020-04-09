В омском минобре рассказали, когда примут решение о работе школ и садиков с 13 апреля
В Омске продолжается режим полной готовности, введенный из-за коронавируса. Все омские школьники сейчас обучаются дистанционно.
Из-за того, что в таком интенсивно режиме образовательные онлайн-платформы работали впервые, на днях там произошли массовые сбои. На данный момент система, вроде бы, отлажена.
Сейчас решается вопрос, как продолжать обучение по окончанию периода нерабочих дней. Напомним, в регионе он продлится до 12 апреля. Не исключено, что последнюю четверть отменят для учащихся до 8 класса.
Вчера мы получили методические рекомендации министерства просвещения РФ, касающиеся организации учебного процесса исходя из эпидемиологической ситуации на конкретной территории. Не позднее пятницы в соответствии с решением регионального оперативного штаба и складывающейся эпидситуации мы проинформируем педагогов, родителей о режиме работы образовательных учреждений с 13 апреля, сообщает пресс-служба областного минобразования.
ИСТОЧНИК KP.RU