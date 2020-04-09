В омском минобре рассказали, когда примут решение о работе школ и садиков с 13 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T07:27:15+03:00

Вместо парт и учебников дети теперь сидят дома за столами и ноутбуками. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Не исключено, что последнюю четверть отменят для учащихся до 8 класса

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В Омске продолжается режим полной готовности, введенный из-за коронавируса. Все омские школьники сейчас обучаются дистанционно.

Из-за того, что в таком интенсивно режиме образовательные онлайн-платформы работали впервые, на днях там произошли массовые сбои. На данный момент система, вроде бы, отлажена.

Сейчас решается вопрос, как продолжать обучение по окончанию периода нерабочих дней. Напомним, в регионе он продлится до 12 апреля. Не исключено, что последнюю четверть отменят для учащихся до 8 класса.

Вчера мы получили методические рекомендации министерства просвещения РФ, касающиеся организации учебного процесса исходя из эпидемиологической ситуации на конкретной территории. Не позднее пятницы в соответствии с решением регионального оперативного штаба и складывающейся эпидситуации мы проинформируем педагогов, родителей о режиме работы образовательных учреждений с 13 апреля, сообщает пресс-служба областного минобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU