Оперштаб озвучил свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омске

9 Апр 2020 2020-04-09T06:22:55+03:00

До 10 апреля будет принято решение, продлевать режим самоизоляции или нет

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В Омской области продолжается борьба с распространением коронавируса. Пока властям удается не допустить вспышки заболеваний. Оперштаб при минздраве озвучил свежие цифры больных с covid-19.

- Под наблюдением медиком на дому находятся 1995 омичей, сняты с учёта - 8125 человек. У 15 пациентов подтверждён диагноз коронавирусная инфекция.

На данный момент в регионе действует до 12 апреля режим всеобщей обязательной самоизоляции. Продлевать его или нет, решение омское правительство примет до 10 апреля. Ранее союз предпринимателей в экстренном обращении к губернатору просил снять все ограничения на работу предприятий в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU