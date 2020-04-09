Оперштаб озвучил свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омске
В Омской области продолжается борьба с распространением коронавируса. Пока властям удается не допустить вспышки заболеваний. Оперштаб при минздраве озвучил свежие цифры больных с covid-19.
- Под наблюдением медиком на дому находятся 1995 омичей, сняты с учёта - 8125 человек. У 15 пациентов подтверждён диагноз коронавирусная инфекция.
На данный момент в регионе действует до 12 апреля режим всеобщей обязательной самоизоляции. Продлевать его или нет, решение омское правительство примет до 10 апреля. Ранее союз предпринимателей в экстренном обращении к губернатору просил снять все ограничения на работу предприятий в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU