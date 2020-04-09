Медики встретили еще три самолета, прибывших утром в Омск

9 Апр 2020 2020-04-09T06:13:44+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Омском аэропорту значительно снизился пассажиропоток. Зарубежные рейсы временно отменены.

Всех, кто прибывает в Омск ииз других российских регионов осматривать врачи. Кроме того, по новым правилам всех без исключения пассажиров отправляют на 14-дневный карантин. Это означает, что они не могут выходить на улицу даже за продуктами, так как могут быть носителями Covid-19.

На данный час под наблюдением медиков на дому находятся 1995 омичей, сняты с учета – 8125 человек. У 15 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция. Утром встретили три борта – 320 пассажиров. Признаков ОРВИ ни у кого нет. За всеми будет установлено медицинское наблюдение, сообщает пресс-служба областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU