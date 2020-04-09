На спасение терпящего бедствие из-за паводка села в Омской области выделили 2,7 млн

9 Апр 2020 2020-04-09T05:59:42+03:00

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Напомним, на днях стало известно о бедственном положении, в котором снова оказались жители станции Мангут Называевского района. Из-за паводка там практически полностью затопило целую улицу.

По словам местных жителей, ситуация повторялась несколько лет, но помощи ни от кого не было. В этом году они вместе с общественниками решили обратиться в прокуратуру, чтобы уже там дали оценку бездействию сельской администрации.

И буквально на следующий день дело, вроде бы, сдвинулось с мертвой точки. Деньги на спасение терпящих бедствие сельчан уже выделены.

Облправительство опубликовало постановление о выделении из резервного фонда региона 2,7 млн рублей на аварийно-восстановительные работы в Мангутском сельском поселении. Губернатор Александр Бурков распорядился построить на эти средства временные сооружения для отведения воды.

ИСТОЧНИК KP.RU