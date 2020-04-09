Омские предприниматели передали для медиков 3,2 млн

9 Апр 2020 2020-04-09T05:41:45+03:00

Эти деньги пойдут на средства защиты при работе с зараженными Covid-19

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На данный момент в Омске известно уже о 15 зараженных коронавирусом, среди которых несколько детей. В регионе продолжается режим повышенной готовности. Нерабочие дни предварительно продлятся до 12 апреля.

Тем временем общественная организация «Омская региональная ассоциация врачей» обратилась к предпринимателям и просто неравнодушным людям с просьбой о помощи. Врачам можно передать средства защиты: дыхательные респираторы 2-го и 3-го классов защиты, одноразовые маски, защитные очки и прозрачные лицевые экраны, изолирующие костюмы с капюшонами (одноразовые, многоразовые). Также предлагается перевести средства на приобретение перечисленного – на расчетный счет «Омской региональной ассоциации врачей».

На этот призыв уже откликнулись четыре омских предприятия, каждое из которых в зависимости от уровня собственных доходов внесло посильный вклад.

В ассоциацию врачей поступил 1 млн рублей от ООО «Планета-Центр». Также к благотворительному мероприятию присоединились ООО «Сибирские колбасы» (1 млн рублей), ООО «СтройСити» (1 млн 150 тысяч рублей), ООО «Сибирский продукт» (50 тысяч рублей), сообщает пресс-служба областного правительства.

Добавим, что с организаторами сборов можно связаться в круглосуточном режиме по телефону «Омской региональной ассоциации врачей»: 8-951-408-99-83.

ИСТОЧНИК KP.RU