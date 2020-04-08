2020-04-08T17:20:41+03:00
Общество

Из-за угрозы распространения коронавируса Омский горсовет переходит на работу по видео-конференц-связи

Все желающие смогут посмотреть заседания в прямом эфире
Анна ЛИСОВАЯ
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Фото: omskgorsovet.ruФото: omskgorsovet.ru
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В среду, 8 апреля, в Омском горсовете было запланировано очередное по пленарное заседание. Из-за угрозы распространения коронавируса уже на входе всем пришедшим предлагали продезинфицировать руки санитайзером, а также надеть медицинские маски и перчатки. Рассаживаясь в зале, присутствовавшие постарались соблюсти дистанцию в 1,5 метра – именно на такое расстояние распространяется инфекция воздушно-капельным путем.

Фото: omskgorsovet.ru

Фото: omskgorsovet.ru

В повестке, которая была запланирована еще до введения с нашем регионе режима особой готовности, значилось 11 вопросов. Но рассмотрели только главный. В соответствии с распоряжением губернатора Омской области о временном запрете на проведение мероприятий численностью более 50 человек, предложено проводить все заседания в режиме видео-конференц-связи. При этом по желанию депутаты могут приходить в горсовет и работать оттуда.

Фото: omskgorsovet.ru

Фото: omskgorsovet.ru

Омичи смогут наблюдать за дебатами парламентариев онлайн – на сайте горсовета будет вестись прямая трансляция.

Также депутаты приняли решение, что комитеты будут проводиться по мере необходимости, заседания рабочих групп, экспертно-консультативных групп – только в случаях, не требующих отлагательств. Кроме того, число приглашенных на заседания будет существенно ограничено.

После голосования по первому вопросу повестки был объявлен перерыв до 10 апреля. В этот день в 10.00 заседание продолжится. Депутаты рассмотрят оставшиеся вопросы теперь уже в новом режиме видео-конференц-связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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