Как узнать, где в Омске продают медицинские маски
Более 20 омских ателье теперь будут заниматься изготовлением многоразовых масок для лица из марли, бази и хлопка, соответствующих требованиям Минпромторга РФ. Уже сшили 300 тысяч штук. После каждого ношения их рекомендуется стирать и пропаривать.
Кроме этого, аптечная сеть «Омское лекарство» закупила 400 тысяч одноразовых масок. Планируется, что они поступят в продажу в начале следующей недели, сообщает пресс-служба областного правительства.
О наличии и местах продажи (аптеки, торговые сети) масок можно узнать в Едином консультационном центре, позвонив по телефону 8-800-35-04-696.
ИСТОЧНИК KP.RU
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