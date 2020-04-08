В Омске обнаружили подпольную микрофинансовую организацию

8 Апр 2020 2020-04-08T15:07:57+03:00

Она работала, несмотря на то, что не числилась в реестре

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском округе выявили некое ООО «Микрокредитная компания «Факториал». Организация выдавала людям деньги, не имея на это лицензии.

– Установлено, что указанное юридическое лицо не значится в государственном реестре микрофинансовых организаций. Вместе с тем, в наименовании организации до настоящего времени присутствует словосочетание «микрокредитная компания», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В этой связи прокуратура округа направила в Октябрьский районный суд г. Омска исковое заявление к организации с требованиями об изменении наименования юридического лица, путем исключения словосочетания «микрокредитная компания». Иск прокурора находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU