«Шторм» поговорил с бойцом Емельяненко, назвавшим омича «бздилой картонной»

8 Апр 2020 2020-04-08T15:52:45+03:00

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Напомним, болельщики увлеченно следили за перепалкой, которую устроили два уважаемых спортсмена. Боксер Александр Емельяненко назвал омского бойца и своего тезку Шлеменко «бздилой картонной» – что бы это ни значило на его языке – и вызвал соперника на ринг. «Шторм» отверг обвинения в том, что он «бздила картонная» и согласился на дуэль – но по правилам ММА, а не бокса.

И вот, наконец, появилась развязка этой увлекательной беседы:

– Вижу, у меня пропущенный звонок от какого-то «Е. А.». Я привык всегда перезванивать, – рассказал омский боец журналисту Александру Лютикову. – Это Емельяненко. Говорит: «Саша, я просто хотел подогреть интерес к матчу».

– Я его уважаю, – подтвердил Емельяненко. – Он столько сделал для спорта!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/771790" frameborder="0"></iframe> Как Шлеменко с Емельяненко помирился.Видео: «Сибирь МБХ-медиа»

ИСТОЧНИК KP.RU