2020-04-08T14:21:12+03:00
Происшествия

«Я добровольную выдачу делаю»: В Омской области задержали семью торговцев героином

Подозреваемый уже отсидел в колонии 8 лет за аналогичное преступление [видео]
Анна МИКУЛА
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По информации пресс-службы областной полиции, на 32 км автодороги Омск–Нижняя Омка остановили машину. В ней передвигались люди, уже давно попавшие в поле зрения силовиков. И неслучайно – при досмотре у находившегося в салоне 31-летнего мужчины нашли 0,56 грамма героина, у его гражданской жены – 0,64 грамма. При осмотре их дома в Кормиловке – еще 104,28 грамма такого же вещества.

– У вас изъято вещество – порошок и камни – что это такое? – уточнил дознаватель.

– Героин. Для личного употребления, – пояснил задержанный. И тут же добавил уже со знанием дела:

– Я делаю добровольную выдачу!

По данным оперативников, задержанный торговал наркотиками в Омске. В ОМВД России по Кормиловскому району возбуждено четыре уголовных дела по этому факту.

Мужчину на время следствия отправили в изолятор, его сожительницей находится под подпиской о невыезде.

Также сообщается, что в 2010 году фигурант уже был судим за аналогичное преступление и приговорён к 8 годам колонии.

В доме в Кормиловке изъят героин.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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