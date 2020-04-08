Несмотря на ураган и самоизоляцию омский регоператор продолжает вывоз отходов без перебоев

8 Апр 2020 2020-04-08T13:52:12+03:00

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Неблагоприятные погодные условия в виде урагана, пронесшегося ночью над Омском, ненадолго затруднили работу специалистам отрасли обращения с отходами. По данным пресс-службы компании «Магнит» сегодня утром мусоровозы не смогли проехать на часть контейнерных площадок из-за поваленных ветром деревьев. Однако в ближайшие часы мусор вывезут.

Фото: пресс-служба компании «Магнит»

Все отходы коммунальщики заберут, как только будут расчищены подъезды к контейнерным площадкам. Этим сейчас усиленно занимаются управляющие компании, ТСЖ и городские службы благоустройства. Поваленные деревья перекрыли доступ на отдельные площадки, расположенные по ул. Ватутина, Молодова, Гашека, Войкова, Фрунзе, Яковлева. Пока на этих участках наводят порядок и восстанавливают проезды к контейнерам мусоровозы отправляются по другим адресам, сегодня работы коммунальщиков хватает.

Фото: пресс-служба компании «Магнит»

В самоизоляции объемы мусора резко выросли, поэтому водители мусоровозов, грузчики, работники полигонов трудятся дотемна и практически без выходных. На большую часть санитарных установок они приезжают до трех раз за день

ИСТОЧНИК KP.RU