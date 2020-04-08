Стало известно, как заразился коронавирусом пятнадцатый омич

8 Апр 2020 2020-04-08T13:21:20+03:00

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Появились подробности о пятнадцатом заболевшем коронавирусом в Омской области. Как оказалось, им стал ребенок. В марте мальчик ездил отдыхать с родителями в Эмираты. Там и заразился. Семья находилась на домашнем карантине. После сдачи теста коронавирус нашли только у ребенка.

- Мальчик чувствует себя хорошо, никаких симптомов, характерных для Covid-19 врачи не наблюдают, - сообщили в оперштабе.

Отметим, на данный момент подтверждено 15 случаев коронавируса в Омской области. Режим всеобщей самоизоляции действует до 12 апреля. В омском правительстве сейчас решают, стоит ли его продлевать. Бизнесмены просят губернатора открыть все заведения и торговые комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU