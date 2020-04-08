2020-04-08T13:40:36+03:00
Общество

Появились фото, каким хотят сделать Зеленый остров в Омске

Любимый парк горожан предлагают превратить в уютный уголок для прогулок
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Так будет выглядеть вход с улицы Кемеровской. Фото: urban.ecomsk.ruТак будет выглядеть вход с улицы Кемеровской. Фото: urban.ecomsk.ru
Изменить размер текста:

В прошлом году проект «Город решает» организовал общественные обсуждения концепции Зеленого острова. В них участвовали 180 человек – депутаты, общественники и простые омичи.И вот, что в итоге получилось у архитектора Андрея Сергеевна, которому передали пожелания горожан.

В парке появится сеть экотроп. Фото: urban.ecomsk.ru

В парке появится сеть экотроп. Фото: urban.ecomsk.ru

Оздоровительный центр. Фото: urban.ecomsk.ru

Оздоровительный центр. Фото: urban.ecomsk.ru

Экстрим-парк. Фото: urban.ecomsk.ru

Экстрим-парк. Фото: urban.ecomsk.ru

– Предлагается единая стилистика малых архитектурных форм, а также системы навигации. В качестве бренда выступает тот самый «исторический» остров, чьи очертания превращаются в образ лодки: инфо-павильон главного входа, теплый павильон на набережной, павильон входа с улицы Кемеровской, – рассказывают авторы концепции. – Вид на парк сверху может рождать и игровые логотипы в виде кактуса (три парковых полуострова) или веселого зеленого крокодильчика с пляжными зонтиками.

Детская площадка. Фото: urban.ecomsk.ru

Детская площадка. Фото: urban.ecomsk.ru

Сцена. Фото: urban.ecomsk.ru

Сцена. Фото: urban.ecomsk.ru

В перспективе предлагается связать малый полуостров с будущей набережной подвесным вело-пешеходным мостом. Таким образом, через парк пройдет уникальный вело-пешеходный маршрут длиной около 14 км от Речного порта до Советского парка.

Для повышения транспортной доступности парка предлагают предусмотреть ещё один проезд со стороны улицы 6-й Северной с парковкой и стоянкой для автобусов. По мнению авторов, это позволит ликвидировать сквозной проезд с улицы 1-й Затонской, а также упростит логистику массовых мероприятий.

Фото: urban.ecomsk.ru

Фото: urban.ecomsk.ru

Фото: urban.ecomsk.ru

Фото: urban.ecomsk.ru

Набережная. Фото: urban.ecomsk.ru

Набережная. Фото: urban.ecomsk.ru

Кроме того, проектом предусмотрены на Зеленом острове оздоровительный центр, фудкорт, сцена, а также детская площадка, экстрим-парк и парковые павильоны. Еще в любимом месте отдыха омичей может появиться целая сеть экотроп.

Напомним, в ближайшие несколько лет начнется масштабная реконструкция Зеленого острова. Вопрос, хватит ли средств на все задуманное, пока остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как заразился коронавирусом пятнадцатый омич
Появились фото, каким хотят сделать Зеленый остров в Омске
Найди свой замок
Новый случай коронавируса в Омске: Заболел ребенок
«Я давала клятву»: Мэр сделала заявление об эпидемиологической обстановке коронавируса в Омске
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
В Омской области из-за урагана разбился легкомоторный самолет
Поймали банду «газовщиков», обманувших более сотни омичей
Стало известно, сколько проб на коронавирус делают в Омске
Стало известно, как работают кладбища в Омске при режиме самоизоляции
Власти обсуждают продление и отмену режима обязательной самоизоляции в Омской области
Омск оказался в эпицентре урагана
В Омске из-за урагана массово попадали металлические остановки
На видео попало, как ураган в Омске срывает крышу дома
Оплачивать тепло и горячую воду нужно вовремя
«Омскоблгаз» временно приостановил техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах абонентов
В оперштабе рассказали о количестве заболевших коронавирусом в Омске
Из-за угрозы коронавируса в Омске начали обрабатывать хлоркой электрички
Омича, сбежавшего из карантина и улетевшего в Сургут, оштрафовали на 600 рублей
Омичку, которая обманным путем пробралась домой из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч