Появились фото, каким хотят сделать Зеленый остров в Омске
В прошлом году проект «Город решает» организовал общественные обсуждения концепции Зеленого острова. В них участвовали 180 человек – депутаты, общественники и простые омичи.И вот, что в итоге получилось у архитектора Андрея Сергеевна, которому передали пожелания горожан.
В парке появится сеть экотроп. Фото: urban.ecomsk.ru
Оздоровительный центр. Фото: urban.ecomsk.ru
Экстрим-парк. Фото: urban.ecomsk.ru
– Предлагается единая стилистика малых архитектурных форм, а также системы навигации. В качестве бренда выступает тот самый «исторический» остров, чьи очертания превращаются в образ лодки: инфо-павильон главного входа, теплый павильон на набережной, павильон входа с улицы Кемеровской, – рассказывают авторы концепции. – Вид на парк сверху может рождать и игровые логотипы в виде кактуса (три парковых полуострова) или веселого зеленого крокодильчика с пляжными зонтиками.
Детская площадка. Фото: urban.ecomsk.ru
Сцена. Фото: urban.ecomsk.ru
В перспективе предлагается связать малый полуостров с будущей набережной подвесным вело-пешеходным мостом. Таким образом, через парк пройдет уникальный вело-пешеходный маршрут длиной около 14 км от Речного порта до Советского парка.
Для повышения транспортной доступности парка предлагают предусмотреть ещё один проезд со стороны улицы 6-й Северной с парковкой и стоянкой для автобусов. По мнению авторов, это позволит ликвидировать сквозной проезд с улицы 1-й Затонской, а также упростит логистику массовых мероприятий.
Фото: urban.ecomsk.ru
Фото: urban.ecomsk.ru
Набережная. Фото: urban.ecomsk.ru
Кроме того, проектом предусмотрены на Зеленом острове оздоровительный центр, фудкорт, сцена, а также детская площадка, экстрим-парк и парковые павильоны. Еще в любимом месте отдыха омичей может появиться целая сеть экотроп.
Напомним, в ближайшие несколько лет начнется масштабная реконструкция Зеленого острова. Вопрос, хватит ли средств на все задуманное, пока остается открытым.
ИСТОЧНИК KP.RU