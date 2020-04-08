Появились фото, каким хотят сделать Зеленый остров в Омске

8 Апр 2020 2020-04-08T13:40:36+03:00

Так будет выглядеть вход с улицы Кемеровской. Фото: urban.ecomsk.ru

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В прошлом году проект «Город решает» организовал общественные обсуждения концепции Зеленого острова. В них участвовали 180 человек – депутаты, общественники и простые омичи.И вот, что в итоге получилось у архитектора Андрея Сергеевна, которому передали пожелания горожан.

В парке появится сеть экотроп. Фото: urban.ecomsk.ru

Оздоровительный центр. Фото: urban.ecomsk.ru

Экстрим-парк. Фото: urban.ecomsk.ru

– Предлагается единая стилистика малых архитектурных форм, а также системы навигации. В качестве бренда выступает тот самый «исторический» остров, чьи очертания превращаются в образ лодки: инфо-павильон главного входа, теплый павильон на набережной, павильон входа с улицы Кемеровской, – рассказывают авторы концепции. – Вид на парк сверху может рождать и игровые логотипы в виде кактуса (три парковых полуострова) или веселого зеленого крокодильчика с пляжными зонтиками.

Детская площадка. Фото: urban.ecomsk.ru

Сцена. Фото: urban.ecomsk.ru

В перспективе предлагается связать малый полуостров с будущей набережной подвесным вело-пешеходным мостом. Таким образом, через парк пройдет уникальный вело-пешеходный маршрут длиной около 14 км от Речного порта до Советского парка.

Для повышения транспортной доступности парка предлагают предусмотреть ещё один проезд со стороны улицы 6-й Северной с парковкой и стоянкой для автобусов. По мнению авторов, это позволит ликвидировать сквозной проезд с улицы 1-й Затонской, а также упростит логистику массовых мероприятий.

Фото: urban.ecomsk.ru

Фото: urban.ecomsk.ru

Набережная. Фото: urban.ecomsk.ru

Кроме того, проектом предусмотрены на Зеленом острове оздоровительный центр, фудкорт, сцена, а также детская площадка, экстрим-парк и парковые павильоны. Еще в любимом месте отдыха омичей может появиться целая сеть экотроп.

Напомним, в ближайшие несколько лет начнется масштабная реконструкция Зеленого острова. Вопрос, хватит ли средств на все задуманное, пока остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU