Новый случай коронавируса в Омске: Заболел ребенок

8 Апр 2020 2020-04-08T12:49:53+03:00

У его родителей covid-19 не подтвердился

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Стало известно о новом случая коронавируса в Омской области. На этот раз заболевший - ребенок. Об этом стало известно от оперштаба.

- Подтвержден еще один случай заражения. На этот раз тест оказался положительным у юного омича, - пояснили там.

Выяснились и подробности: ребенок отдыхал с родителями в ОАЭ в марте. Семья была на домашнем карантине. Как положено у всех членов семьи были взяты анализы, однако заболевание подтвердилось только у ребенка.

- Мальчик чувствует себя хорошо, никаких симптомов, характерных для Covid-19 врачи не наблюдают, - добавили в оперштабе.

Таким образом, в Омской области уже 15 заболевших коронавирусом. Режим обязательной самоизоляции продлен пока до 12 апреля. В правительстве решается, что делать дальше - продлевать режим или отменять. Сегодня по ситуации с распространением коронавируса довольно эмоционально выступила мэр Омска Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU