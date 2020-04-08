Новый случай коронавируса в Омске: Заболел ребенок
Стало известно о новом случая коронавируса в Омской области. На этот раз заболевший - ребенок. Об этом стало известно от оперштаба.
- Подтвержден еще один случай заражения. На этот раз тест оказался положительным у юного омича, - пояснили там.
Выяснились и подробности: ребенок отдыхал с родителями в ОАЭ в марте. Семья была на домашнем карантине. Как положено у всех членов семьи были взяты анализы, однако заболевание подтвердилось только у ребенка.
- Мальчик чувствует себя хорошо, никаких симптомов, характерных для Covid-19 врачи не наблюдают, - добавили в оперштабе.
Таким образом, в Омской области уже 15 заболевших коронавирусом. Режим обязательной самоизоляции продлен пока до 12 апреля. В правительстве решается, что делать дальше - продлевать режим или отменять. Сегодня по ситуации с распространением коронавируса довольно эмоционально выступила мэр Омска Оксана Фадина.
ИСТОЧНИК KP.RU