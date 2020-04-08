2020-04-08T12:32:12+03:00
Общество

«Я давала клятву»: Мэр сделала заявление об эпидемиологической обстановке коронавируса в Омске

Оксана Фадина выступила в горсовете с довольно эмоциональной речью
Станислав МУХИН
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В Омской области 14 заболевших.В Омской области 14 заболевших.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В омском горсовете прошло заседание, на котором депутаты из-за коронавируса принимали решение о переводе совещаний в режиме онлайн. Оно запомнилось довольно эмоциональным выступлением мэра Оксаны Фадиной. Она высказалась об эпидемиологической ситуации в Омске и заявила, что власти не имеют права экспериментировать. На данный момент подтверждено 14 случаев коронавируса.

- Вроде как для двухмиллионного региона это не так много – после запятой это семерка на пятой позиции. Но врачи, ученые смотрят не за арифметической, а за геометрической прогрессией, - объяснила Оксана Фадина. - У людей высчитывается количество контактов за 10-дневный инкубационный период. Почему 10-дневный? Мы позволяем себе сегодня шутить, что, если мы тут уже заражены, так давайте работать. Если мы заражены, то вирус проявит себя по первому тесту только на десятые сутки. А к десятому дню, как говорят медики, в легких уже происходят такие необратимые процессы, что не всегда может справиться ИВЛ.

Мэр также упрекнула тех депутатов, которые противятся тому, чтобы проводить заседания горсовета в режиме онлайн.

- Мы приняли на себя ответственность. Я давала клятву. И вы, когда выступали перед людьми, говорили, что будете защищать их интересы. А интересы – это здоровье, - подчеркнула мэр.

Напомним, режим самоизоляции действует до 12 апреля. Сейчас власти обсуждают, продлевать его или нет. Омские бизнесмены написали губернатору экстренное письмо, в котором просят снять все ограничения с 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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