2020-04-08T10:49:08+03:00
Происшествия

В Омской области из-за урагана разбился легкомоторный самолет

Он был плохо закреплен на земле
Анна МИКУЛА
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Фото: «Голос Омска»Фото: «Голос Омска»
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В ночь на 8 апреля по Омской области прокатился ураган. Порывы ветра достигли 31 метра в секунду. С утра коммунальщики и спасатели уже начали разбираться с тем, что натворила стихия. В регионе десятки поваленных столбов, вывороченных с корнем деревьев, разбитых машин и сорванных крыш.

К сожалению, не обошел стороной ураган и аэродром в Марьяновке. В соцсети попали снимки того, что стало с одним из находящихся там легкомоторных самолетов.

Фото: «Голос Омска»

Фото: «Голос Омска»

Из-за того, что воздушное судно было плохо закреплено, его кидало из стороны в сторону по земле. В результате оно получило сильные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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