2020-04-08T10:32:09+03:00
Происшествия

Поймали банду «газовщиков», обманувших более сотни омичей

Их жертвами становились в основном пенсионеры [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)
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В Омске задержали банду лжегазовщиков. Купив специальную форму сотрудников газовой службы и подделав их удостоверения, они ходили по квартирам и заставляли жильцов приобретать ненужные газоанализаторы. Якобы, без этих приборов аварии просто невозможно избежать. Кроме того, аферисты стращали людей выдуманной административной ответственностью за отказ приобрести их товар.

В основном на удочку мошенников попадались самые уязвимые и доверчивые – пожилые люди. В общей сложности их обманули на 750 тысяч рублей.

– Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников группы, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В мае 2018 года трое фигурантов задержаны сотрудниками полиции. Предполагаемый организатор группы длительное время скрывался, был объявлен в федеральный розыск и в феврале текущего года задержан в Москве. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Окончено расследование дела лжегазовщиков.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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