Стало известно, сколько проб на коронавирус делают в Омске
Власти запускают еще одну лабораторию
В Омске делают 800 тестов в день.
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Серьезно увеличить количество тестирований на коронавирус планируют в омском правительстве. Стало известно, сколько проб на covid-19 делают власти сейчас.
- Если говорить о тестировании, мы сегодня вышли на уровень 800 проб в сутки, и будем выходить на этой неделе до полутора тысяч. С тестами и реактивами проблем нет. Открыли три лаборатории, а начинали с одной, - сообщил омский губернатор.
В планах властей запуск четвертой лаборатории. На сегодня в Омской области выявлено 14 больных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU