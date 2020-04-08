2020-04-08T10:06:52+03:00
Общество

Стало известно, сколько проб на коронавирус делают в Омске

Власти запускают еще одну лабораторию
Станислав МУХИН
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В Омске делают 800 тестов в день.В Омске делают 800 тестов в день.
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Серьезно увеличить количество тестирований на коронавирус планируют в омском правительстве. Стало известно, сколько проб на covid-19 делают власти сейчас.

- Если говорить о тестировании, мы сегодня вышли на уровень 800 проб в сутки, и будем выходить на этой неделе до полутора тысяч. С тестами и реактивами проблем нет. Открыли три лаборатории, а начинали с одной, - сообщил омский губернатор.

В планах властей запуск четвертой лаборатории. На сегодня в Омской области выявлено 14 больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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