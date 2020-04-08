Стало известно, как работают кладбища в Омске при режиме самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T10:05:43+03:00

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В этом году Родительский день приходится на вторник, 28 апреля. Но, судя по всему, омичи не смогут приехать на могилы своих родственников ни в этот день, ни раньше. Из-за режима полной самоизоляции, введенного в регионе, число посетителей на кладбищах ограничат. Туда будут пускать только похоронные процессии с небольшим числом сопровождающих.

– В нынешней ситуации лучше повременить с уборкой. По поручению администрации города 20 муниципальных кладбищ открыты, но ограничен свободный доступ на них, чтобы жители воздержались от посещений и соблюдали дома режим самоизоляции, – сообщает руководитель «Комбината специальных услуг» Лариса Никитенко. – Наша организация уже готовится к Родительскому дню – работники убирают мусор, который скопился в зимний период, в ближайшее время пройдет акарицидная обработка территории кладбищ. Для похоронных процессий кладбища открыты, прошу население с пониманием отнестись к происходящемуотмечает представитель КСУ.

Тем не менее, по информации мэрии, «Комбинат специальных услуг» продолжает работать, прием документов осуществляется до 15.00. Также ограничен режим работы органов ЗАГС (до 14.00).

ИСТОЧНИК KP.RU