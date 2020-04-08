Власти обсуждают продление и отмену режима обязательной самоизоляции в Омской области

8 Апр 2020 2020-04-08T09:39:01+03:00

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Режим самоизоляции в Омской области действует как минимум до 12 апреля. До этой даты сибиряки могут выходить из дома только в случаях крайней необходимости - в ближайший магазин за продуктами или аптеку.

Сейчас в омском правительстве обсуждается целесообразность продления режима самоизоляции. Отталкиваться, конечно, будут от текущий ситуации с числом заболевших коронавирусом в Омской области. На данным момент подтверждено официально 14 случаев. Во внимание будут браться аргументы минздрава и главного санитарного врача региона.

Добавим, что накануне с экстренным обращением к губернатору выступил областной союз предпринимателей. Бизнесмены попросили правительство как можно скорее разрешить работу всех заведений и фирм. По их словам, нерабочий период губительно скажется на всей экономике в целом. Компаниям грозят банкротства, омичам массовые увольнения, а бюджет в итоге не получит серьезные суммы в виде налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU