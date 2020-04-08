В Омске из-за урагана массово попадали металлические остановки

8 Апр 2020 2020-04-08T10:51:20+03:00

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В Омске немного стихает, но все-таки еще продолжает бушевать сильный ветер. С тем, что ураган натворил ночью, сейчас разбираются коммунальщики и спасатели. По счастью, обошлось без человеческих жертв.

А вот материальный ущерб, судя по всему, нанесен колоссальный. По данным регионального ГУ МЧС, 69 домов остались без крыш, 20 машин повреждены упавшими деревьями и кусками летавших по воздуху стройматериалов.

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: vk.com/omsk_live

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/771660" frameborder="0"></iframe> Улетела остановка.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU