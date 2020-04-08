В Омске из-за урагана массово попадали металлические остановки
Насчитывается уже больше десяти случаев [видео]
Фото: "ЧП Омск"
Изменить размер текста:
В Омске немного стихает, но все-таки еще продолжает бушевать сильный ветер. С тем, что ураган натворил ночью, сейчас разбираются коммунальщики и спасатели. По счастью, обошлось без человеческих жертв.
А вот материальный ущерб, судя по всему, нанесен колоссальный. По данным регионального ГУ МЧС, 69 домов остались без крыш, 20 машин повреждены упавшими деревьями и кусками летавших по воздуху стройматериалов.
Фото: "ЧП Омск"
Фото: "ЧП Омск"
Фото: "ЧП Омск"
Фото: vk.com/omsk_live
Улетела остановка.Видео: "ЧП Омск"
ИСТОЧНИК KP.RU