2020-04-08T10:51:20+03:00
Происшествия

В Омске из-за урагана массово попадали металлические остановки

Насчитывается уже больше десяти случаев [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: "ЧП Омск"Фото: "ЧП Омск"
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В Омске немного стихает, но все-таки еще продолжает бушевать сильный ветер. С тем, что ураган натворил ночью, сейчас разбираются коммунальщики и спасатели. По счастью, обошлось без человеческих жертв.

А вот материальный ущерб, судя по всему, нанесен колоссальный. По данным регионального ГУ МЧС, 69 домов остались без крыш, 20 машин повреждены упавшими деревьями и кусками летавших по воздуху стройматериалов.

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Улетела остановка.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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