На видео попало, как ураган в Омске срывает крышу дома
Ночью по Омской области прокатился страшный ураган. Порывы ветра достигали 31 м/с и снесли практически все, что было плохо закреплено. Массово падали деревья, рекламные щиты и светофоры. Летали мусорные баки и остановки. На 69 домах сорвало кровлю.
Один такий инцидент, случившийся на улице 25-й Рабочей, попал на запись камеры наблюдения, установленной на соседнем здании.
А в другом месте очевидцы сняли, как от балкона на верхнем этаже дома отрываются большие куски.
Улетела крыша.Видео: vk.com/chp55
- У нас дом разваливается! - комментируют запись авторы.
Обваливается балкон.Видео: "ЧП Омск"
Омичам напоминают, что при возникновении внештатных ситуаций следует оперативно информировать дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812)25-83-26; (3812)44-91-00; с сотового телефона – 101. Обо всех авариях также следует немедленно информировать операторов ЕДДС Омска по телефону: 78-78-78 (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU