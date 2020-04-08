2020-04-08T08:55:11+03:00
Происшествия

На видео попало, как ураган в Омске срывает крышу дома

Инцидент произошел на улице 25-й Рабочей [видео]
Анна МИКУЛА
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Ночью по Омской области прокатился страшный ураган. Порывы ветра достигали 31 м/с и снесли практически все, что было плохо закреплено. Массово падали деревья, рекламные щиты и светофоры. Летали мусорные баки и остановки. На 69 домах сорвало кровлю.

Один такий инцидент, случившийся на улице 25-й Рабочей, попал на запись камеры наблюдения, установленной на соседнем здании.

А в другом месте очевидцы сняли, как от балкона на верхнем этаже дома отрываются большие куски.

Улетела крыша.Видео: vk.com/chp55

- У нас дом разваливается! - комментируют запись авторы.

Обваливается балкон.Видео: "ЧП Омск"

Омичам напоминают, что при возникновении внештатных ситуаций следует оперативно информировать дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812)25-83-26; (3812)44-91-00; с сотового телефона – 101. Обо всех авариях также следует немедленно информировать операторов ЕДДС Омска по телефону: 78-78-78 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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