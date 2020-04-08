В оперштабе рассказали о количестве заболевших коронавирусом в Омске
Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Омске сообщает оперштаб.
- С подтвержденной короновирусной инфекцией наблюдаются и получают лечение 14 человек. На домашнем наблюдении состоит 2198 омичей, сняты с учёта - 7922. В обсерваторе находятся 12 человек, - сообщили в оперштабе при минздраве.
Ранее мэр Оксана Фадина сообщала, что трое человек в тяжелом состоянии с пневмонией. Известно, что среди 14 заболевших есть несколько детей. Вчера о троих рабочих с коронавирусом заявили на омском нефтезаводе. Пока у них болезнь протекает без симптомов, все трое чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU