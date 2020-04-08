2020-04-08T06:46:45+03:00
Общество

В оперштабе рассказали о количестве заболевших коронавирусом в Омске

На данный момент у нас подтверждено 14 человек с диагнозом covid-19
Станислав МУХИН
Поделиться:
В Омске 14 заболевших коронавирусом.В Омске 14 заболевших коронавирусом.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Омске сообщает оперштаб.

- С подтвержденной короновирусной инфекцией наблюдаются и получают лечение 14 человек. На домашнем наблюдении состоит 2198 омичей, сняты с учёта - 7922. В обсерваторе находятся 12 человек, - сообщили в оперштабе при минздраве.

Ранее мэр Оксана Фадина сообщала, что трое человек в тяжелом состоянии с пневмонией. Известно, что среди 14 заболевших есть несколько детей. Вчера о троих рабочих с коронавирусом заявили на омском нефтезаводе. Пока у них болезнь протекает без симптомов, все трое чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На видео попало, как ураган в Омске срывает крышу дома
Оплачивать тепло и горячую воду нужно вовремя
«Омскоблгаз» временно приостановил техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах абонентов
В оперштабе рассказали о количестве заболевших коронавирусом в Омске
Из-за угрозы коронавируса в Омске начали обрабатывать хлоркой электрички
Омича, сбежавшего из карантина и улетевшего в Сургут, оштрафовали на 600 рублей
Омичку, которая обманным путем пробралась домой из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч
Из-за коронавируса омский центр помощи тяжелобольным детям «Радуга» оказался на грани закрытия
На набережной и еще 11 аварийных участках в Омске установят светофоры
В Омске подтвердили 4 новых случая коронавируса
Омичи воспользовались самоизоляцией соседа и украли у него бетономешалку
Омичи сняли, как охранник задерживает буйного покупатели и распыляет газ
Число заболевших коронавирусом в Омске увеличилось до 14
На омском нефтезаводе рассказали о состоянии троих рабочих с коронавирусом
Коллекторы рассказали омичке, что ее муж взял кредит в банке, и поплатились за это
Как правильно выбрать нижнее белье
Экстренное обращение омских бизнесменов к губернатору: Долгие ограничения приведут к потере рабочих мест
Найди свой замок
Мэр Фадина в связи с коронавирусом обратилась к жителям Омска
В Омской области талыми водами затопило село: Людям там приходится просто выживать
«Звоните ДиКаприо!», «Бывшие» и еще 4 российских сериала, поднимающих знаковые вопросы времени
Число больных коронавирусом в Омске увеличилось до 13: Covid нашли у троих работников нефтезавода
Священник облетел Омск на частном самолете, чтобы победить коронавирус
Омских депутатов обеспокоило сокращение финансирования на содержание бездомных собак
«Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует абонентам использовать удаленные сервисы для своевременных платежей за газ
На видео попало, как омский таксист сбивает на «зебре» пешехода
По распоряжению губернатора волонтерам выделили правительственный автотранспорт