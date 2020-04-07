Из-за угрозы коронавируса в Омске начали обрабатывать хлоркой электрички

7 Апр 2020 2020-04-07T16:09:19+03:00

Кроме того, их количество существенно сократилось

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Из-за угрозы распространения коронавируса и режима полной самоизоляции в регионе, компания «Омск-пригород» существенно сократила количество электричек. А те, что остались, тщательно дезинфицируют.

Все 14 составов после каждого рейса обрабатывают хлорсодержащими веществами. Особое внимание уделяется внутренним частям вагонов, к которым прикасаться люди.

Фото: «Омск-пригород»

В общей сложности сотрудники в специальных защитных костюмах ежедневно обрабатывают 70 вагонов, сообщает пресс-служба «Омск-пригорода».

ИСТОЧНИК KP.RU