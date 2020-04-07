Омича, сбежавшего из карантина и улетевшего в Сургут, оштрафовали на 600 рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T15:40:11+03:00

Его поймали, когда он уже возвращался обратно

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Омичу, вернувшемуся из-за границы, было предписано оставаться на карантине до 30 марта. А он вместо этого снова отправился путешествовать.

Несмотря на то, что мог быть потенциальным носителем коронавируса, мужчина отправился в Сургут. Уже по прилету домой омича задержали сотрудники линейного управления полиции.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 43 в Кировском судебном районе в г. Омске от 07.04.2020 г. гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.4 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 рублей, сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU