Омичку, которая обманным путем пробралась домой из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч

7 Апр 2020 2020-04-07T15:12:10+03:00

Женщина пересекла на другой самолет в Москве и никому об этом не сказала

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23 марта омичка прилетела в Москву из Таиланда. Никого не поставив в известность, путешественница пересела на другой самолет и добралась в Омск.

Дома она не сидела на карантине, потому что формально не числилась прилетевшей из-за границы. А обязательная самоизоляция касалась на тот момент только таких пассажиров. Напомним, сейчас она распространяется даже на тех, кто прилетел из других регионов России.

Таким образом, она нарушила установленный режим самоизоляции. Гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, сообщает пресс-служба Кировского райсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU