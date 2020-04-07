На набережной и еще 11 аварийных участках в Омске установят светофоры

7 Апр 2020 2020-04-07T14:00:34+03:00

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В этом году в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» в Омске выделят деньги на установку новых светофоров на аварийно-опасных участках дорог.

На эти цели область потратит 24 млн 938 тысяч рублей, а города добавит еще 3,4 млн. Этих денег должно хватить на установку камер фото- и видеофиксации на мосту у Телецентра, а также светофоров на 12 участках улично-дорожной сети. Вот список:

– проспект Королева – 1-я Пригородная;

– ул. Лермонтова – ул. Пушкина;

– ул. Челюскинцев – ул. Арсеньева;

– проспект Космический, 57;

– ул. Дианова, 22;

– ул. Ватутина, 7б/1;

– проспект Мира – ул. Нефтезаводская;

– ул. Декабристов – ул. Звездова;

– ул. 1-я Трамвайная, 24;

– ул. Иртышская набережная, 13;

– ул. 22 Декабря, 86а;

– ул. Гашека, 4.

– Конкурсные процедуры по этим объектам начнутся в первой половине мая, кроме того замена существующих светофоров будет проведена на 17 дорогах по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

ИСТОЧНИК KP.RU