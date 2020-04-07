В Омске подтвердили 4 новых случая коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T13:30:42+03:00

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Напомним, сегодня, 7 апреля, стало известно о троих заразившихся коронавирусом сотрудниках ОНПЗ. Их выявили на предприятии во время собственной проверки.

Официального подтверждения от минздрава на тот момент не было – ждали окончательных результатов анализов из новосибирского центра «Вектор».

И вот только что в региональном оперативном штабе подтвердили: в Омской области выявлено еще 4 случая заражения Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в регионе на данный момент составляет 14 человек. Правда, не уточняется это какие-то новые случаи или в эти данные включены и люди, выявленные на ОНПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU