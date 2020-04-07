2020-04-07T13:30:42+03:00
Общество

В Омске подтвердили 4 новых случая коронавируса

Эту информацию уже озвучили в минздраве
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске подтвердили 4 новых случая коронавирусаВ Омске подтвердили 4 новых случая коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Напомним, сегодня, 7 апреля, стало известно о троих заразившихся коронавирусом сотрудниках ОНПЗ. Их выявили на предприятии во время собственной проверки.

Официального подтверждения от минздрава на тот момент не было – ждали окончательных результатов анализов из новосибирского центра «Вектор».

И вот только что в региональном оперативном штабе подтвердили: в Омской области выявлено еще 4 случая заражения Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в регионе на данный момент составляет 14 человек. Правда, не уточняется это какие-то новые случаи или в эти данные включены и люди, выявленные на ОНПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы коронавируса в Омске начали обрабатывать хлоркой электрички
Омича, сбежавшего из карантина и улетевшего в Сургут, оштрафовали на 600 рублей
Омичку, которая обманным путем пробралась домой из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч
Из-за коронавируса омский центр помощи тяжелобольным детям «Радуга» оказался на грани закрытия
На набережной и еще 11 аварийных участках в Омске установят светофоры
В Омске подтвердили 4 новых случая коронавируса
Омичи воспользовались самоизоляцией соседа и украли у него бетономешалку
Омичи сняли, как охранник задерживает буйного покупатели и распыляет газ
Число заболевших коронавирусом в Омске увеличилось до 14
На омском нефтезаводе рассказали о состоянии троих рабочих с коронавирусом
Коллекторы рассказали омичке, что ее муж взял кредит в банке, и поплатились за это
Как правильно выбрать нижнее белье
Экстренное обращение омских бизнесменов к губернатору: Долгие ограничения приведут к потере рабочих мест
Найди свой замок
Мэр Фадина в связи с коронавирусом обратилась к жителям Омска
В Омской области талыми водами затопило село: Людям там приходится просто выживать
«Звоните ДиКаприо!», «Бывшие» и еще 4 российских сериала, поднимающих знаковые вопросы времени
Число больных коронавирусом в Омске увеличилось до 13: Covid нашли у троих работников нефтезавода
Священник облетел Омск на частном самолете, чтобы победить коронавирус
Омских депутатов обеспокоило сокращение финансирования на содержание бездомных собак
«Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует абонентам использовать удаленные сервисы для своевременных платежей за газ
На видео попало, как омский таксист сбивает на «зебре» пешехода
По распоряжению губернатора волонтерам выделили правительственный автотранспорт