Омичи воспользовались самоизоляцией соседа и украли у него бетономешалку
Поздно вечером росгвардейцы патрулировали Старый Кировск и увидели двоих мужчин, тащивших бетономешалку. Увидев силовиков, приятели спрятались в одном из частных домов, а оборудование бросили перед ним.
Когда правоохранители зашли внутрь, 31-летний хозяин им рассказал, что к нему действительно пришли двое знакомых. Одного из них росгвардейцы успели застать. Пояснить, где взял бетономешалку и зачем она ему понадобилась, он не смог. Второго вскоре задержали полицейские.
Как выяснилось, вскоре с заявлением о краже у него бетономешалки обратился 42-летний мужчина. Двое его 30-летних соседей воспользовались тем, что улицы пусты из-за карантина и решили присвоить чужое без лишних свидетелей.
Сумма ущерба составила 7 000 рублей. По данному факту в отношении ранее судимых фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU