Омичи воспользовались самоизоляцией соседа и украли у него бетономешалку

7 Апр 2020 2020-04-07T13:12:53+03:00

Правда, когда они тащили ее по улице, встретили патруль

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Поздно вечером росгвардейцы патрулировали Старый Кировск и увидели двоих мужчин, тащивших бетономешалку. Увидев силовиков, приятели спрятались в одном из частных домов, а оборудование бросили перед ним.

Когда правоохранители зашли внутрь, 31-летний хозяин им рассказал, что к нему действительно пришли двое знакомых. Одного из них росгвардейцы успели застать. Пояснить, где взял бетономешалку и зачем она ему понадобилась, он не смог. Второго вскоре задержали полицейские.

Как выяснилось, вскоре с заявлением о краже у него бетономешалки обратился 42-летний мужчина. Двое его 30-летних соседей воспользовались тем, что улицы пусты из-за карантина и решили присвоить чужое без лишних свидетелей.

Сумма ущерба составила 7 000 рублей. По данному факту в отношении ранее судимых фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU