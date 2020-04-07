2020-04-07T14:10:24+03:00
Происшествия

Омичи сняли, как охранник задерживает буйного покупатели и распыляет газ

Омичи раскритиковали охранника за необоснованное применение спецсредств [видео]
Станислав МУХИН
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Появилось видео задержания омича в одном из супермаркетов города. Охранник действовал очень жесткости. Причины объяснил автор ролика. Он стал невольным свидетелем этого конфликта.

- Выпивший парень буянил в магните на Котельникова и требовал что-то от кассира. Приехал сотрудник чоп, распылил баллончик прям в магазине и скрутил паренька, - написал автор видео.

На кадрах видно, что покупатель пытается подойти к кассиру. За ним следом бросается охранник. Он хватает клиента и валит на пол. После этого начинает задержание. Тут же подходят двое сотрудников полиции. И все они начинают кашлять. Судя по всему, перед задержанием охранник успел распылить газовый баллончик. Многие омичи, обсуждая этот видео, осудили его за неоправданные действия.

- Проводится проверка по факту причинения телесных повреждений гражданину работником частного охранного предприятия. По предварительной информации, сегодня в супермаркете на улице Котельникова между кассиром и ее супругом, прибывшим в качестве покупателя, произошел конфликт, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Для разрешения ситуации женщина нажала кнопку тревожной сигнализации, по срабатыванию которой прибыли работники частного охранного предприятия. Сотрудники полиции, маршрут патрулирования которых проходил неподалеку, также прибыли к месту конфликта для выяснения обстоятельств случившегося.

Видео задержания буйного покупателя в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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