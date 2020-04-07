Число заболевших коронавирусом в Омске увеличилось до 14

7 Апр 2020 2020-04-07T12:27:51+03:00

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В омском правительстве прокомментировали путаницу с количеством подтвержденных случаев коронавируса в регионе. Утром оперштаб сообщил, что их по-прежнему 10. Позже на омском нефтезаводе заявили, что выявили covid-19 у троих своих рабочих. В правительстве заявили, что пока не учитывают их, так как первый положительный тест не подтвердила повторно лаборатория "Вектор" в Новосибирске.

Однако сейчас появились новые данные.

- Официально подтверждаем увеличение количества выявленных случаев коронавируса на территории омского региона до 14, - сообщили в оперштабе при минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU