2020-04-07T12:14:12+03:00
Общество

На омском нефтезаводе рассказали о состоянии троих рабочих с коронавирусом

Число больных в регионе выросло до 13
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: gazpromneftФОТО: gazpromneft
Изменить размер текста:

О троих рабочих, у которых нашли коронавирус, сообщил сам омский нефтезавод. Об их состоянии рассказали на самом предприятии. Там тест на covid-19 сдали уже больше 1 000 человек.

- В ходе обследования предварительно выявлено 3 случая инфицирования. При этом у выявленных сотрудников отсутствуют внешние симптомы заболевания. Приняты необходимые меры по изоляции сотрудников и недопущению распространения вируса. Контроль их состояния осуществляют специалисты городской поликлиники и поликлиники ОНПЗ. Тестирование сотрудников предприятия будет продолжаться в соответствии с планом, - сообщила пресс-служба омского нефтезавода.

Утром 7 апреля омский оперативный штаб сообщил, что число заболевших коронавирусом не изменилось и составляет 10 человек. Чуть позже на ОНПЗ заявили о троих заболевших. В минздраве пока три новых случая не учитывают, так как ждут ответа от Новосибирска по второму тесту. Первый тест у троих сотрудников ОНПЗ дал положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы коронавируса в Омске начали обрабатывать хлоркой электрички
Омича, сбежавшего из карантина и улетевшего в Сургут, оштрафовали на 600 рублей
Омичку, которая обманным путем пробралась домой из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч
Из-за коронавируса омский центр помощи тяжелобольным детям «Радуга» оказался на грани закрытия
На набережной и еще 11 аварийных участках в Омске установят светофоры
В Омске подтвердили 4 новых случая коронавируса
Омичи воспользовались самоизоляцией соседа и украли у него бетономешалку
Омичи сняли, как охранник задерживает буйного покупатели и распыляет газ
Число заболевших коронавирусом в Омске увеличилось до 14
На омском нефтезаводе рассказали о состоянии троих рабочих с коронавирусом
Коллекторы рассказали омичке, что ее муж взял кредит в банке, и поплатились за это
Как правильно выбрать нижнее белье
Экстренное обращение омских бизнесменов к губернатору: Долгие ограничения приведут к потере рабочих мест
Найди свой замок
Мэр Фадина в связи с коронавирусом обратилась к жителям Омска
В Омской области талыми водами затопило село: Людям там приходится просто выживать
«Звоните ДиКаприо!», «Бывшие» и еще 4 российских сериала, поднимающих знаковые вопросы времени
Число больных коронавирусом в Омске увеличилось до 13: Covid нашли у троих работников нефтезавода
Священник облетел Омск на частном самолете, чтобы победить коронавирус
Омских депутатов обеспокоило сокращение финансирования на содержание бездомных собак
«Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует абонентам использовать удаленные сервисы для своевременных платежей за газ
На видео попало, как омский таксист сбивает на «зебре» пешехода
По распоряжению губернатора волонтерам выделили правительственный автотранспорт