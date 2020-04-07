На омском нефтезаводе рассказали о состоянии троих рабочих с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T12:14:12+03:00

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О троих рабочих, у которых нашли коронавирус, сообщил сам омский нефтезавод. Об их состоянии рассказали на самом предприятии. Там тест на covid-19 сдали уже больше 1 000 человек.

- В ходе обследования предварительно выявлено 3 случая инфицирования. При этом у выявленных сотрудников отсутствуют внешние симптомы заболевания. Приняты необходимые меры по изоляции сотрудников и недопущению распространения вируса. Контроль их состояния осуществляют специалисты городской поликлиники и поликлиники ОНПЗ. Тестирование сотрудников предприятия будет продолжаться в соответствии с планом, - сообщила пресс-служба омского нефтезавода.

Утром 7 апреля омский оперативный штаб сообщил, что число заболевших коронавирусом не изменилось и составляет 10 человек. Чуть позже на ОНПЗ заявили о троих заболевших. В минздраве пока три новых случая не учитывают, так как ждут ответа от Новосибирска по второму тесту. Первый тест у троих сотрудников ОНПЗ дал положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU