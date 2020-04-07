Коллекторы рассказали омичке, что ее муж взял кредит в банке, и поплатились за это

7 Апр 2020 2020-04-07T11:15:37+03:00

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Коллекторы, видимо, отчаялись взыскать деньги с должника и позвонили его супруге. Сделали они это, как выяснилось вскоре, совершенно напрасно.

Клиент огорчился, что жене – как бы странно это не казалось – разгласили его персональные данные, и подал в суд.

Там признали его правоту и оштрафовали назойливых выбивателей долга на 150 тысяч рублей. По крайней мере, теперь у омича появились деньги, чтобы начать гасить свой кредит, взятый у некой организации под названием «Займ онлайн».

– Не согласившись с вынесенным вердиктом, ООО «Национальная служба взыскания» обратилось с апелляцией, ссылаясь на то, что супруга должника несогласия на взаимодействие не выражала, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Но суд счел доводы ответчика неубедительными и оставил постановление первой инстанции без изменений. После вступления решения суда в законную силу штраф уплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU