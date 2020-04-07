2020-04-07T10:29:05+03:00
Общество

Мэр Фадина в связи с коронавирусом обратилась к жителям Омска

Оксана Фадина сделала заявление
Станислав МУХИН
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По городу расставлены посты ГИБДД.По городу расставлены посты ГИБДД.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Оксана Фадина обратилась к жителям на фоне борьбы властей с коронавирусом. Она заявила: последствия пандемии зависят от каждого отдельного омича.

- Уверена, что мы победим, не допустим наступления критических последствий. Каждый день, ответственно проведенный сегодня дома, в изоляции, спасает десятки и сотни человек, сокращает сроки ограничительных мер, сохраняет миллионы рублей экономике, - сказала Оксана Фадина.

Мэр также попросила жителей быть благоразумными. И дала совет оставаться дома.

- Убедительно прошу, несмотря на все сложности, набраться терпения и мужества в этот тяжелый период. Будьте разумны. Сохраните жизни своих сотрудников, своих близких.

Добавим, что по данным на 7 апреля оперативного штаба в Омске выявлено 10 заболевших коронавирусом. Еще о трех новых случаях заявили на ОНПЗ - заразились трое рабочих нефтезавода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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