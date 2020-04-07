Экстренное обращение омских бизнесменов к губернатору: Долгие ограничения приведут к потере рабочих мест

7 Апр 2020 2020-04-07T10:47:45+03:00

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Участники «Омского областного союза предпринимателей» обратились к губернатору Буркову с коллективным письмом. В нем они рассказывают о крайне сложной ситуации, в которой оказались из-за введенного в регионе режима полной самоизоляции.

– В соответствии с Вашим распоряжением № 37-р от 3 апреля 2020 года, с 1 по 12 апреля 2020 года введен режим повышенной готовности, в связи с которым приостановлена деятельность широкого перечня организаций, а также введены требования по самоизоляции и обязанность граждан не покидать места проживания, за исключением установленных случаев, – говорится в обращении. – Признавая принятые вами меры адекватными и оправданными, мы в то же время констатируем, что продолжительное ограничение деятельности влечет для омских предпринимателей в малом и среднем бизнесе деструктивные последствия с потерей управления (по нашей оценке – во многих случаях невосполнимого) бизнесом, которые однозначно приведут к потере рабочих мест, а следовательно доходов работников и членов их семей, их социальной незащищенности [...]. С учетом необходимости соблюдения разумного баланса между обеспечением нормального функционирования бизнеса, экономики в целом и принимаемыми мерами санитарно-эпидемиологического благополучия населения в контексте относительно благополучной, на наш взгляд, эпидемиологической ситуации в Омском регионе, просим Ваас рассмотреть возможность прекращения введенных ограничений на деятельность субъектов хозяйственной деятельности, а также отменить ограничения на передвижение граждан, за исключением находящихся на режиме самоизоляции, с 13 апреля 2020 года.

Также предприниматели гарантируют, что будут соблюдать все предписанные санитарные нормы для профилактики распространения Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU