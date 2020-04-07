2020-04-07T09:59:59+03:00
Происшествия

В Омской области талыми водами затопило село: Людям там приходится просто выживать

Местные жители жалуются, что так происходит каждый год, но помощи до сих пор нет
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_gpФото: vk.com/omsk_gp
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Жители станции Мангут Называевского района бьют тревогу: их дома снова затопило талыми водами, а людям и их скоту приходится буквально выживать. По словам сельчан, эта ситуация повторяется из года в год, но они так и не могут дождаться помощи.

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

– Наша улица отделена от села железной дорогой. Вода через дамбу за нами шла всю зиму, даже при сильных морозах не останавливалась. Была создана комиссия, решено прокопать водоотводный канал. Только нас этот канал не коснулся, он в другой стороне. И до сих пор не вырыт. Еще в 2017 году размыло последнюю дорогу. На встречу с нами приезжал губернатор, так мы встречали его на лодках. Местные власти бездействуют, только ручьи и трубы проверяют, и ситуацию критической не считают, так как вода не дошла до подоконника. Не сегодня-завтра размоет железную дорогу, – пожаловалась «Гражданскому патрулю» местная жительница Наталья Кашицина.

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

Общественники в свою очередь обратились в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту бездействия местной администрации, а также попросили помощи у РЖД и Министерства чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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