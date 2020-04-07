2020-04-07T09:29:38+03:00
Общество

Число больных коронавирусом в Омске увеличилось до 13: Covid нашли у троих работников нефтезавода

Но в официальную сводку от Роспотребнадзора и минздрава эти случаи пока не входят
Станислав МУХИН
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Диагноз подтвердился у троих рабочих ОНПЗ.Диагноз подтвердился у троих рабочих ОНПЗ.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стало известно о новых случаях коронавируса в Омске. Диагноз подтвердился у троих рабочих ОНПЗ. Об это сообщила пресс-служба" Газпром нефти" на официальном сайте компании.

- В качестве одного из этапов противовирусной программы было организовано превентивное тестирование свыше 1000 сотрудников, обеспечивающих непрерывное производство. В ходе обследования предварительно выявлено 3 случая инфицирования. При этом у выявленных сотрудников отсутствуют внешние симптомы заболевания. Приняты необходимые меры по изоляции сотрудников и недопущению распространения вируса, - говорится в официальном сообщении.

Утром в оперштабе заявили о 10 случаях коронавируса в Омске. Как подтвердили "Комсомолке" в правительстве, в ситуации с работниками нефтезавода речь идет о новых случаях. В число ранее выявленных 10 они не входят. В оперштабе пояснили, почему в официальной статистике по-прежнему 10 человек с коронавирусом вместо 13.

- Первичный анализ должен быть подтверждён дополнительными исследованиями. Пока нет подтверждения из лаборатории "Вектор", мы не можем включать данных граждан в список лиц с диагнозом коронавирусная инфекция, - пояснили там.

Сейчас на нефтезаводе проводится дезинфекция рабочих мест и офисов. На проходных стоят люди, которые измеряют всем сотрудникам температуру на входе. В первый день введения этой процедуры вызвал хаос на одной из проходных ОНПЗ. Несколько минут сотни человек в толпе ждали своей очереди на замер температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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