Священник облетел Омск на частном самолете, чтобы победить коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T08:46:10+03:00

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Омский священник Олег Цветков, чтобы спасти город от коронавируса, решил обратиться к небу. В прямом смысле этого слова.

Вслед за своим коллегой, облетевшим на вертолете Калачинск, протоиерей решил освятить Омск на частном сверхлегком самолете Скаэтон К-10 Swift. Сообщается, что с собой в полет он взял Казанскую икону Божией Матери. Транспорт для полета предоставил руководитель ООО «Вектор Групп» Сергей Сокур.

Фото: omsk-eparhiya.ru

– Оказывается, наш город такой красивый с высоты птичьего полета, – говорит протоиерей Олег Цветков. – Смотрел я на храмы, дома и улицы, единственное, от чего было немножко грустно, что на улицах нет людей. Понятно, что люди сейчас выполняют распоряжение правительства, сидят все дома, но так хочется, чтобы в эти весенние дни, улицы были наполнены людьми, чтобы эта опасность, которая сейчас угрожает людям, поскорее миновала. И я верю, что предстательством Царицы Небесной Господь нас оградит от этой беды.

Перед полетом на взлетном поле аэродрома «Поповка» был отслужен молебен.

Фото: omsk-eparhiya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU