2020-04-07T07:57:21+03:00
Происшествия

На видео попало, как омский таксист сбивает на «зебре» пешехода

Удар был такой силы, что пострадавшую женщину даже подбросило в воздух [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
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Дорожно-транспортное происшествие с печальными последствиями произошло в микрорайоне «Амур-2».

Судя по записи с камеры наблюдения соседнего дома, размещенной в социальных сетях, омичка пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу. Но большинство машин проносились мимо, даже не сбавляя скорость. В какой-то момент женщина решила, что дорога свободна и двинулись в путь. Едва она ступила на проезжую часть, ее сбило летевшее на полной скорости авто.

Момент наезда на пешехода в Омске попал на видео.

Удар был такой силы, что пешехода подбросило в воздух, она перелетела через машину.

О состоянии пострадавшей пока не известно. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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