На видео попало, как омский таксист сбивает на «зебре» пешехода
Дорожно-транспортное происшествие с печальными последствиями произошло в микрорайоне «Амур-2».
Судя по записи с камеры наблюдения соседнего дома, размещенной в социальных сетях, омичка пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу. Но большинство машин проносились мимо, даже не сбавляя скорость. В какой-то момент женщина решила, что дорога свободна и двинулись в путь. Едва она ступила на проезжую часть, ее сбило летевшее на полной скорости авто.
Момент наезда на пешехода в Омске попал на видео.
Удар был такой силы, что пешехода подбросило в воздух, она перелетела через машину.
О состоянии пострадавшей пока не известно. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU