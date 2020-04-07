2020-04-07T07:08:05+03:00
Общество

В Омске сняли на видео, как полиция разогнала нарушителей самоизоляции во время футбольного матча

На них пожаловались соседи [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неудачей закончился футбольный матч в одном из дворов Омска. Там спортивную битву в разгар режима обязательной самоизоляции устроили 19 мужчин. Бдительные соседи быстренько заявили на них в полицию. Об это рассказал один из жильцов двора в соцсетях.

- Авиагородок. 19 человек играли в футбол на протяжении 40 минут. Жильцы дома вызвали сотрудника полиции Патрульно-Постовой Службы», - написала омичка.

К сообщению она приложила видео, на котором видно пришедшего полицейского. Он сразу же разогнал футбольный матч и отправил всех по домам. Напомним, что за нарушение режима всеобщей обязательной самоизоляции власти УМВД грозит горожанам штрафом от 15 до 40 тысяч. Но, похоже, в этом случае омичи отделались лишь профилактической беседой.

Полиция разогнала футбольный матч в Омске.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На омском нефтезаводе рассказали о состоянии троих рабочих с коронавирусом
Коллекторы рассказали омичке, что ее муж взял кредит в банке, и поплатились за это
Как правильно выбрать нижнее белье
Экстренное обращение омских бизнесменов к губернатору: Долгие ограничения приведут к потере рабочих мест
Найди свой замок
Мэр Фадина в связи с коронавирусом обратилась к жителям Омска
В Омской области талыми водами затопило село: Людям там приходится просто выживать
«Звоните ДиКаприо!», «Бывшие» и еще 4 российских сериала, поднимающих знаковые вопросы времени
Число больных коронавирусом в Омске увеличилось до 13: Covid нашли у троих работников нефтезавода
Священник облетел Омск на частном самолете, чтобы победить коронавирус
Омских депутатов обеспокоило сокращение финансирования на содержание бездомных собак
«Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует абонентам использовать удаленные сервисы для своевременных платежей за газ
На видео попало, как омский таксист сбивает на «зебре» пешехода
По распоряжению губернатора волонтерам выделили правительственный автотранспорт