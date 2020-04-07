В Омске сняли на видео, как полиция разогнала нарушителей самоизоляции во время футбольного матча

7 Апр 2020 2020-04-07T07:08:05+03:00

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Неудачей закончился футбольный матч в одном из дворов Омска. Там спортивную битву в разгар режима обязательной самоизоляции устроили 19 мужчин. Бдительные соседи быстренько заявили на них в полицию. Об это рассказал один из жильцов двора в соцсетях.

- Авиагородок. 19 человек играли в футбол на протяжении 40 минут. Жильцы дома вызвали сотрудника полиции Патрульно-Постовой Службы», - написала омичка.

К сообщению она приложила видео, на котором видно пришедшего полицейского. Он сразу же разогнал футбольный матч и отправил всех по домам. Напомним, что за нарушение режима всеобщей обязательной самоизоляции власти УМВД грозит горожанам штрафом от 15 до 40 тысяч. Но, похоже, в этом случае омичи отделались лишь профилактической беседой.

Полиция разогнала футбольный матч в Омске.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU