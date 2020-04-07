2020-04-07T08:13:15+03:00
Общество

Омских депутатов обеспокоило сокращение финансирования на содержание бездомных собак

У занимающегося этим бюджетного учреждения «Спецавтохозяйство» предлагают забрать 8,8 млн
Анна ЛИСОВАЯ
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Фото: omskgorsovet.ruФото: omskgorsovet.ru
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На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета депутаты рассмотрели изменения в бюджет. Казна города пополнится на 1,5 млрд рублей – в основном за счет трасфертов из вышестоящих бюджетов. Еще часть средств планируют перераспределить.

Так, область предлагает сократить расходы на отлов и содержание бродячих собак в «Спецавтохозяйстве», а освободивашиеся деньги направить на озеленение и содержание дорог. Однако этот пункт обеспокоил депутатов.

– Я очень много раз бывал в «Спецавтохозяйстве», видел, какая там ситуация тяжелая, – отметил Алексей Саяпин. – Да, они стараются. Но учитывая, что 8,8 млн снимаем в этом и в следующем году, ситуация может стать критичной. Поэтому предлагаю рассмотреть этот вопрос на профильном комитете.

И. о. директора департамента финансов и контроля Ольга Илютикова, пояснила, что сокращение финансирования связано с изменением методики работы. Согласно новому закону усыплять животных запрещено. После отлова их стерилизуют и снова выпускают на улицу. Пожизненно содержатся в вольерах только агрессивные животные. Следовательно предполагается расходы на содержание уменьшается.

– Это очень приличное сокращение для такого маленького муниципального предприятия – больше половины от всех выделяемых денег, – переживает Алексей Провозин. – Если у него отнять их, что остается? А собаки же никуда не денутся. Может, это рассмотреть на профильном комитете?

Коллегу поддержал глава комитета Юрий Федотов. По его словам, максимальные расходы, заложенные в бюджет на «Спецавтохозяйство», были в 15 млн рублей. И даже тогда денег не хватало. Ольга Илютикова пообещала предоставить горсовет более детальный расчет, как будут тратиться деньги по новой методике. А депутаты решили вернуться к этому вопросу – после того, как появится конкретика – и рассмотреть его на комитете по ЖКХ и транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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