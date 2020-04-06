В Омске на пустой дороге перевернулась «газель»

6 Апр 2020 2020-04-06T10:22:15+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском округе на улице Богдана Хмельницкого. Несмотря на то, что дороги почти полностью пусты, там умудрились столкнуться «газель» и легковушка.

Удар был такой силы, что микроавтобус отлетел в сторону и перевернулся. Судя по фото, вложенным в соцсети, на место приехали скорая и пожарная машина.

По словам очевидцев, люди, ехавшие в микроавтобусе, смогли самостоятельно выбраться наружу. А вот молодой человек из «Лады Приоры», хоть и был в сознании, находился в тяжелом состоянии. Его с травмами увезли в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU