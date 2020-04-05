Появилось видео, как полиция остановила омичку за нарушение самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T09:33:46+03:00

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Омская полиция начинает более внимательно и тщательно следить за соблюдением режима самоизоляции. Он продлен как минимум до 12 апреля. Ранее губернатор и УМВД анонсировали штрафы от 15 до 40 тысяч. И даже подробно объясняли, по каким статьям будут наказывать сибиряков.

В соцсетях появилось видео, как наряд полиции останавливает на Иртышской набережной омичку, которая занималась утренней пробежкой. На ролике видно, что полицейские в масках проверяют документы у прохожей. После просмотра какой-то бумаги, они отпускают девушку. Видимо, она предъявила спецпропуск, который разрешает находиться ей на улице. В полиции это видео пока не прокомментировали.

Добавим, что в УМВД дали понять, что с понедельника, 6 апреля будут более тщательно и жестко следить за нарушителями самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU