В Омске из-за коронавируса начали дезинфекцию дорог и всего города

3 Апр 2020 2020-04-03T11:20:50+03:00

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В опустевшем Омске непривычно много коммунальной техники. На фоне борьбы с коронавирусом работы и дорожников только прибавилось. Пока омичи находятся на обязательной самоизоляции администрация приступила к обработке улиц, дорог и остановок специальным раствором. Проводится дезинфекция всего города на общей площади 1 миллион 217 тысяч квадратных метров, включая автомобильные дороги.

Уже обработали специальными средствами 58 тысяч квадратных метров тротуаров и пешеходных зон в основном в центре Омска. Очистили 165 остановок.

- Обработка обеззораживающими средствами велась по улицам Суворова, Транссибирской, 60 Лет Победы, Октябрьской, Щербанева, Певцова, Волочаевской, Фрунзе, Булатова, 22 Декабря, Кемеровской, Яковлева, Рабиновича, Ленина, Куйбышева, Сейфулина, Б.Архитекторов, Ленинградской Площади, Конева, 70 лет Октября, Енисейской, Суворова, Димитрова, Граничной, Володарского, Авиационной, 2-й Путевой, 2-й и 6-й Станционной, Машиностроительной, Новокирпичной, Д.Бедного, 1-й Красной Звезды, Масленникова, проспекту Мира, Маяковского, на развязке Ленинградского моста, территории речного вокзал и на других участках, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Добавим, что число заболевших коронавирусом в Омской области на сегодня составляет 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU