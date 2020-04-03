2020-04-03T11:20:50+03:00
Общество

В Омске из-за коронавируса начали дезинфекцию дорог и всего города

У дорожников работы только прибавилось [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
У дорожников Омска работы только прибавилось.У дорожников Омска работы только прибавилось.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

В опустевшем Омске непривычно много коммунальной техники. На фоне борьбы с коронавирусом работы и дорожников только прибавилось. Пока омичи находятся на обязательной самоизоляции администрация приступила к обработке улиц, дорог и остановок специальным раствором. Проводится дезинфекция всего города на общей площади 1 миллион 217 тысяч квадратных метров, включая автомобильные дороги.

Уже обработали специальными средствами 58 тысяч квадратных метров тротуаров и пешеходных зон в основном в центре Омска. Очистили 165 остановок.

- Обработка обеззораживающими средствами велась по улицам Суворова, Транссибирской, 60 Лет Победы, Октябрьской, Щербанева, Певцова, Волочаевской, Фрунзе, Булатова, 22 Декабря, Кемеровской, Яковлева, Рабиновича, Ленина, Куйбышева, Сейфулина, Б.Архитекторов, Ленинградской Площади, Конева, 70 лет Октября, Енисейской, Суворова, Димитрова, Граничной, Володарского, Авиационной, 2-й Путевой, 2-й и 6-й Станционной, Машиностроительной, Новокирпичной, Д.Бедного, 1-й Красной Звезды, Масленникова, проспекту Мира, Маяковского, на развязке Ленинградского моста, территории речного вокзал и на других участках, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Добавим, что число заболевших коронавирусом в Омской области на сегодня составляет 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор просит омичей, выбрасывающих маски с мусором, заворачивать их в пакет
Разоряющиеся омские цветочники раздают свой скоропортящийся товар бесплатно
В Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля
Высшее образование в мире игры Minecraft
Найди свой замок
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
В Омске из-за коронавируса начали дезинфекцию дорог и всего города
В МИД прокомментировали данные об омичах, которые не могут покинуть Фиджи
В горящем омском общежитии оказались заблокированы 24 человека
Омич с подозрением на коронавирус сбежал из карантина и улетел в Москву
Появилось фото пустынной Иртышской набережной во время самоизоляции в Омске
АО «Омск РТС» произвело годовую корректировку начислений за отопление потребителям
Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»
В апреле омский аэропорт не примет самолеты из-за границы
Появилось видео, как патрули полиции останавливают омичей, нарушивших самоизоляцию
«Ростелеком» в Омске поддержал всероссийский конкурс для старшего поколения
На выходных в Омске потеплеет до +17 градусов
Стало известно число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
«ТНТ против коронавируса»
Омич, находившийся в критическом состоянии из-за коронавируса, начал приходить в себя
Омичи начали жаловаться в полицию на нарушителей самоизоляции
В Омской области в карантин на маршруты выходит более 300 мусоровозов.