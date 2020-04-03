2020-04-03T10:31:03+03:00
Общество

В МИД прокомментировали данные об омичах, которые не могут покинуть Фиджи

Выяснилось, что они там действительно живут, но вылетать на родину не собираются
Анна МИКУЛА
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Накануне появилась информация, что на Фиджи застряли двое омичей, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил глава омского представительства Евгений Косинцев, два омича лишь значатся на консульском учете на острове Фиджи и на вылет они не заявлялись.

Напомним, Россия поддерживает дипломатические отношения со 182 государствами. Из-за угрозы распространения Covid-19 некоторые из них полностью прекратили авиасообщение с внешним миром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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